Contre les longues détentions : Les détenus de la Mac de Diourbel en grève de la faim, ce lundi Les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, annoncent une grève de la faim ce lundi, informe "Bes bi".

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2024 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

En cause, les longues détentions préventives qu’ils ont toujours dénoncées. Une source proche de la Mac informe que des pensionnaires, las d’attendre depuis de longues années d’être édifiés sur leur sort.



Ainsi, ils ont décidé de recourir à cette méthode. Il y a quelques jours, les détenus de Mbour avaient menacé aussi de se faire entendre pour la même cause.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook