Contre-manifestation des ‘’Boucliers de la République’’ : la Cojer et les arabisants de l’Apr désapprouvent La décision des ‘’Boucliers de la République’’, des jeunes membres de l’Apr, d’organiser une contremanifestation face au collectif Nio Lank, demain vendredi, n’est pas partagée au sein du parti présidentiel.

Selon Habib Ndiaye, membre du cadre des arabisants républicains, « il est anormal qu’ils veuillent manifester le même jour, au même endroit et à la même heure. Ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes car ils doivent respecter les institutions et la constitution du pays. Nous considérons leur démarche comme du sabotage ».

Même son de cloche chez Moussa Sow de la Cojer. « L’heure n’est pas aux confrontations inutiles. Il ne faut pas se laisser distraire par des gens qui refusent de comprendre ce que le président Macky Sall est en train de faire pour le pays. Nous invitons plutôt ces jeunes à aller faire des séries d’explications vers les populations pour qu’elles comprennent mieux ce qui se passe dans le secteur de l’électricité et ce que le président Macky Sall veut faire », a-il déclaré sur la rFM.



