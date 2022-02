Contre une troisième hausse du prix de l'aliment de volaille en une année : Les aviculteurs sur le pied de guerre

« Face à la menace de fermeture des exploitations avicoles, le problème reste d’abord un enjeu social avant d’être économique, ce, avec une perte massive d’emplois quand on sait que le secteur de l’aviculture aujourd’hui, emploie plus 60 000 responsables de famille au Sénégal ».



L’alerte est des aviculteurs du Sénégal qui disent « NON » à la hausse du prix de l’aliment de volaille. Le président de l’Association des aviculteurs indépendants du Sénégal, Fallou Samb, membre de l’IPAS (Interprofession avicole du Sénégal), fustige cette « hausse de 1400 FCfa du prix de l’aliment, qui fait suite à une autre de 1500 FCfa ». Une hausse qui, dit-il, a « porté le prix du sac de ‘’ l’aliment poulet de chair ‘’, de 14 500 à 17 500 FCfa ».



Ce, s’est-il offusqué, « sans concertation aucune avec les producteurs », lesquels trouvent cela « inacceptable ». Dr. Pape Aly Diallo, membre de l’Association des aviculteurs indépendants du Sénégal et ses camarades, soutiennent qu’« en principe, les producteurs qui sont le maillon essentiel de la filière avicole, devraient, au moins, avoir une certaine considération lorsque des décisions pareilles sont prises par les autorités compétentes ».



Ils demandent donc à l’État, au ministère de l’Elevage en particulier, de « trouver une solution face à cette situation » qui, à leurs yeux, risque de « nuire gravement à l’aviculture », laquelle, selon eux, est « la seule alternative pour pouvoir prendre en charge les aspirations des populations face à leur besoin en protéines animales ».



Ils considèrent que « les autres structures qui produisent de la viande, tel le bétail, la pêche, ont un niveau de difficulté ou de saturation ». Ce, contrairement à l’aviculture, « qui a la possibilité de régler le problème alimentaire des populations, ce, d’autant plus que le secteur reste un creuset d’emplois pour les jeunes, mais également, il participe à l’essor de l’économie nationale ».



Travailler de sorte à produire les intrants au Sénégal



Dr. Pape Aly Diallo et leurs camarades, de prévenir : « ça, c’est une première action de sensibilisation à l’endroit de la population mais également et surtout des autorités », pour leur faire comprendre que « la situation est inacceptable ».



Selon eux, « la morosité actuelle de l’économie ne permet pas une hausse des produits de l’aliment pour volaille ». Faisant remarquer que « le poulet de chair a un prix pratiquement fixe, le prix des œufs également », ils alertent sur le fait que « toute hausse des intrants va nuire à l’essor de l’aviculture ».



Et surtout d’indiquer : « l’impact est immédiat, il y a donc deux choses qui vont se passer. Des aviculteurs vont indéniablement fermer boutique, des emplois vont être perdus ». Mais, « ça n’empêche pas de continuer la lutte jusqu’au bout », rassure l’Association des aviculteurs indépendants du Sénégal, selon qui « l’idéal serait de travailler de sorte que les intrants, pour l’essentiel importés, puissent être produits au Sénégal »



Ils informent que « ces hausses cumulées par sac d’aliment ont pris effet à partir du mercredi 2 février 2021 et sont à ce jour, de 2500 FCfa et cela, en plus des renoncements par l’Etat aux taxes et droits de douanes de 5 à 10 % sur le maïs et autres céréales qui entrent dans la fabrication des aliments pour volaille et bétail ».



Fallou Samb, Dr Pape Aly Diallo et leurs camarades regrettent que la proposition de mise sur pied d’un comité de veille au sein de l’IPAS devant, dorénavant, suivre l’évolution des cours mondiaux des matières premières et organiser des concertations, au besoin, pour la révision du prix de l’aliment en cas de variations significatives des cours, ne soit toujours pas appliquée.



En outre, le collège conseille à ses membres de céder à « 2500 FCfa » le poulet hors champ, afin de « répercuter ces hausses de l’aliment qui sont, de très loin, le poste de charge le plus important dans la structure du coût de production qui est de 70 % ».



Et dans la même veine, de décider de « saisir les abattoirs pour une augmentation du prix d’achat de 350 FCfa par kilogramme ». Concernant les œufs, « les prix seront déjà relativement fluctuants et s’ajusteront en fonction de l’offre et de la demande », souligne le collège, qui tient également à rappeler, que « c’est la loi d’orientation Agro-sylvopastorale qui a institué l’IPAS comme la première interprofession avicole du Sénégal », et qu’« il est de bon aloi de la renforcer, en y discutant des intérêts des différents collèges qui la composent ».













Le Témoin