Contributions pour la ville sainte de Touba : L’apport de la Famille de Mame Cheikh Anta Mbacké au Khalife général des Mourides Depuis 1983, la famille de Mame Cheikh Anta Mbacké honore une tradition de dévouement et de solidarité, en offrant chaque année une contribution financière croissante, connue sous le nom d’Adiya Darou Salam, au Khalife général des Mourides. Ces dons annuels illustrent une fidélité sans faille et une participation active au rayonnement de la communauté mouride.

Un total impressionnant



Depuis le début de cette tradition, la famille a contribué au total, à plus de 3,45 milliards FCfa (soit 3 457 828 900 FCfa jusqu’en 2023). Ce chiffre reflète non seulement un engagement spirituel, mais aussi une progression économique remarquable, au fil des années.



Évolution des contributions



1983 : Première contribution de 3,5 millions FCfa.



2001 : Le montant dépasse pour la première fois les 35 millions FCfa.



2013 : Les contributions atteignent 90 millions FCfa, marquant une augmentation significative.



2022 : Nouveau record de 310 millions FCfa.



2024 (projection) : 432 millions FCfa attendus.



Une fidélité qui ne faiblit pas



Cette tradition illustre le rôle prépondérant de la famille, dans le soutien aux projets du Khalife général et aux initiatives de la communauté mouride. Elle incarne également l’enseignement de Serigne Touba sur la solidarité, le partage et l’engagement envers les valeurs spirituelles.



