Contrôle dans les marchés : Plus de 500 tonnes de produits impropres à la consommation retirées Les députés ont examiné hier le projet de budget du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises (Pme). Evidemment, c’était en présence du ministre Aminata Assome Diatta qui a révélé que plus de 500 tonnes de produits impropres à la consommation pour une valeur estimée à 665 millions Fcfa ont été retirés des circuits de distribution.

Elle a donné cette nouvelle hier lors de son passage à l’Assemblée Nationale pour l’adoption du budget de son département. Outre le retrait de ces produits, renseigne Aminata Assome Diatta, plus de 2000 prélèvements et dépôts d’échantillon d’analyses de produits alimentaires ont été effectués au niveau du Laboratoire National d’Analyses et de Contrôle.



«Des contrôles ont été également effectués et mis en œuvre dans le cadre de l’application des dispositions relatives à la qualité des produits non alimentaires et au contrôle des instruments de mesure», souligne-t-elle. Interpellé par ailleurs sur les difficultés liées au stockage des produits, Aminata Assome Diatta indique que cela constitue une grande préoccupation pour son département.







A l’en croire, le Président Macky Sall a décidé de mettre à la disposition de son ministère une enveloppe de 2 milliards FcfaA pour contribuer à la construction des infrastructures de stockage.



