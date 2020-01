Contrôle de Charge à l'Essieu : Un accord entre les mareyeurs et le gouvernement met fin à la grève

Le ministre de la Pêche et l’Economie maritime Alioune Ndoye a rencontré les responsables de l’Union nationale des mareyeurs du Sénégal. Ces derniers ont décrété 72 heures de grève, plongeant hier les ménagères, dans le désarroi. Le poisson était devenu rare dans les marchés.



Selon "Le Quotidien", le ministre de la Pêche a satisfait plusieurs points de revendications des mareyeurs. Désormais, pour le camion frigorifique de 10 tonnes, il est toléré un excédent de 7 tonnes au niveau des points de pesage à l’essieu. Maintenant, excédant 17 tonnes, le camionneur paie une amende. Pour les camions frigorifiques de 20 tonnes, il est toléré également un excédent de 7 tonnes.



En outre, il ne sera plus imposé au camionneur qui a dépassé l’excédent toléré, de débarquer le surplus de poissons sur place. Il paie juste l’amende. Aussi, les camions frigorifiques restent-ils prioritaires sur les points de pesage parce que le produit est périssable. Seuls deux points de la plateforme revendicative n’ont pas encore trouvé de solutions. Les deux parties ont décidé de se retrouver très bientôt pour en discuter. Il s’agit de la carte de mareyeurs et des aires de stationnement.



Satisfaits des avancées obtenues, les mareyeurs ont décidé de suspendre le mot d’ordre de grève, selon le journal.



