Contrôle des parrainages: Les détails explicatifs du doublon interne et de celui externe Le contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel, entre dans son troisième jour, ce mercredi 3 janvier 2024. Deux obstacles majeurs, à savoir les doublons internes et externes, suscitent un grand émoi. Cette phase cruciale du processus électoral, à savoir la vérification des parrainages par le Conseil constitutionnel, en perturbe plus d'un.

De nombreux cas de doublons apparaissent dans les listes de parrainages. Mais qu'est-ce que exactement les doublons internes et externes signifient ?



Le doublon interne survient lorsque le nom d'un candidat figure plusieurs fois sur sa propre liste. Cette situation laisse le candidat dans l'incapacité de se mettre en règle.



Le doublon externe se produit lorsqu'un nom figurant sur la liste d'un candidat, est également présent sur la liste d'un autre candidat. Dans ce cas, le candidat dispose de 48 heures pour résoudre cette situation.



La vérification des parrainages est une des neuf étapes nécessaires pour figurer dans la liste finale établie par le Conseil constitutionnel.



Au final, de nombreux candidats ont été affectés par ces doublons. Après trois jours de contrôle, seuls trois candidats ont réussi cette première étape.



