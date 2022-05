Contrôle des parrainages ou programmation du logiciel à broyer des adversaires ? Des documents qui incriminent la Dge et le ministère de l’Intérieur Les coalitions et mouvements sont recalés au parrainage. Si la coalition présidentielle représentée par Aminata Touré et Benoît Sambou a déposé 55.327 parrainages, le maximum autorisé, ce n’est pas le cas pour certaines coalitions. Dans le document ci-dessus, on note des défaillances au niveau du contrôle des parrainages. Tribune

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

D’abord, dans le premier document, la Coalition Defar sa Gokh dépose 53.987 parrains comme l’atteste le récépissé de dépôt signé par la Dge et la Cena. Sur le deuxième document, on a le procès-verbal de rejet avec le gonflement du nombre qui évolue à 54.013 parrains. Le document est signé par la Dge et la Cena.



D’où la question impie : d’où vient le surplus ? Qui aurait retouché au fichier à l’insu du mandataire de la coalition Defar sa Gokh ?



Pis, ladite coalition ne dispose pas de parrains au Nigeria, ni en Turquie, en Gambie, en France ou en Italie. Mais dans le PV de rejet, il leur a été attribué des parrains dans ces pays. D’où la question de savoir si la programmation du logiciel à broyer des adversaires a été bien activée une fois mise en place ?

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook