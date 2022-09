Contrôle des prix des produits : 1000 jeunes seront recrutés pour renforcer le ministère du Commerce La préoccupation essentielle à laquelle les acteurs socio-économiques sont invités, c’est de parvenir à stabiliser les prix et selon les possibilités offertes de réduire les prix des denrées de première nécessité. Dans cette dynamique, le chef de l’Etat a décidé de recruter 1000 jeunes qui vont appuyer le ministère du Commerce dans le contrôle des prix.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022

Seulement il tiendra à dire « dans cette lancée, le concours des acteurs, que vous êtes, sera déterminant. En effet, il est nécessaire, parallèlement aux sacrifices consentis par l’Etat, que certains comportements liés à des inflations artificielles provoquées par des acteurs malveillants soient tout particulièrement bannis.



L’effort pour soulager les populations doit être partagé par tous. En outre, il est indispensable de mettre à la disposition de nos concitoyens une information juste et transparente sur les prix par un système d’informations adapté ».



« La régulation dans l’importation des produits agricoles nous a valu des satisfactions : de 04 mois de consommation, la production nationale de beaucoup de produits tels que l’oignon et la pomme de terre est passée à 10 mois. Il est essentiel de trouver des solutions similaires pour d’autres spéculations en vue non seulement d’aider à équilibrer la balance commerciale mais aussi de rendre nos producteurs locaux beaucoup plus épanouis.



Pour prendre l’exemple du riz, des efforts visant à encourager les importateurs nationaux à acheter la production locale, notamment à travers la plateforme de commercialisation mise en place par le Ministère en charge du Commerce et de la Consommation, doivent être pérennisés et renforcés a souligné » Macky Sall.

Avec Le Témoin



