Contrôleur à l’Assemblée nationale: Bara Doli y trouve un conflit d’intérêt

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 19:17 | | 0 commentaire(s)|

L’Assemblée nationale a adopté ce mardi, ses 14 commissions. Lesdites commissions ont toutes été ratifiées à l’unanimité à l’exception de la commission Comptabilité et Contrôle. Le député Cheikh Abdou Bara Doli s’y est opposé.



« Il est inadmissible qu’une personne soit questeur et membre de la commission comptabilité et contrôle. Elle ne doit pas s’autocontrôler. Toute personne éprise de bonne gouvernance doit s’opposer à cela », précise le député.



Les députés Daouda Dia et Awa Niang sont respectivement 1er et 2e questeurs de l’Assemblée nationale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos