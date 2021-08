Convention cadre: La Diaspora dotée de 20.000 logements sur les 100.000 octroyés par l'Etat Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et la Société d’aménagement et de gestion (SAGE) ont signé, mardi, à Dakar, une convention-cadre de partenariat visant à promouvoir l’accès au logement des sénégalais de la diaspora. ’’Cette convention entre dans le cadre du programme 100 000 logements destinés à tous les Sénégalais, dont les 20 000 seront mis à la disposition des Sénégalais de la diaspora’’, a dit la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aissata Tall Sall.Pour Aïssata Tall Sall, l’accès au logement est devenu un enjeu majeur de la politique de développement du gouvernement du Sénégal, alors que les autorités sont appelées à répondre à toutes les interpellations des Sénégalais de l’extérieur concernant le logement. ’’Les procédures dans ce projet seront sécurisées, d’où l’intervention d’un notaire qui pourra garantir l’authenticité de tous les actes, qui seront passés entre le promoteur et les bénéficiaires ou les demandeurs’’, a déclaré la ministre.

