Conviction des partisans de l’ex-maire de Dakar: « la procédure devant la Cour suprême ne peut pas entacher la candidature de Khalifa Sall »

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Les partisans de de l’ancien maire de la capitale sénégalaise ont soutenu que la décision qui sera rendue par la Cour suprême aujourd’hui, concernant son pourvoi en Cassation, n’aura aucun impact sur la candidature de leur mentor à la Présidentielle de février 2019.



Selon le journal L’Observateur qui donne l’information, ses partisans affirment qu’il n’y a aucun lien entre les deux procédures. « ça n’a aucun rapport et ceux qui essaient d’établir le lien, le font à dessein. Les deux questions ne sont pas liées. Donc, cette procédure judiciaire devant la Cour Suprême ne peut pas entacher la candidature de Khalifa Ababacar Sall », tranche Babacar Thioye Bâ, face à la presse hier à leur siège.



Et Moussa Tine d'abonder dans le même sens : « la candidature de Khalifa Sall est définitivement recevable et aucune initiative ne peut empêcher qu’il soit candidat. »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos