Convocation des joueurs U17: Détournement d'enfants du chemin de l’école ?

Dans un communiqué parcouru par « Le Témoin » quotidien, Serigne Saliou Dia, le sélectionneur de l’équipe nationale des U17, a convoqué 34 joueurs de moins de 17 ans pour un stage de présélection prévu du 25 au 27 avril 2022, au Centre Jules François Bocandé situé à Toubab Dialaw. Comment peut-on convoquer des enfants de moins 17 ans en pleine année scolaire ? Surtout en cette période d’évaluation (devoirs), en vue des compositions de 2e semestre marquant la fermeture des classes.



Toujours est-il qu’à cet âge (15, 16 et 17 ans), la plupart des enfants sont entre les classes de seconde, première et terminale. Sauf si la Fédération sénégalaise de football (Fsf), dans sa politique de performance, oublie d’allier Etudes et Sports ! Autrement, permettre aux jeunes sportifs d’intégrer un parcours de perfectionnement sportif, tout en garantissant un suivi scolaire classique. Si c’est le cas, à savoir qu’elle aurait oublié d’allier le sport et les études, alors nos fédéraux se rendraient coupables de détournement d’enfants du chemin de l’école.











Le Témoin