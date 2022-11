Convocation du leader de Pastef par le Doyen des juges : Alioune Tine apprécie l’appel au calme de Ousmane Sonko La convocation du leader de Pastef par le Doyen des juges sur l’affaire dite Sweet Beauty, est sur toutes les lèvres. Pourquoi ? Le syndrome de mars 2021 continue de planer encore, même si du côté de l’autorité étatique, le mot d’ordre semble être « plus jamais ça ».

Le quotidien Bès Bi « Le Jour » n’a pas manqué d’interpeller le président du Think Tank Africajom Center, Alioune Tine sur cette atmosphère assez pesante.



Est-ce que cette convocation de Sonko et le dispositif de sécurité annoncé, vous font redouter le même scénario ? À cette question posée par nos confrères de quotidien du Groupe Emedia, le militant des droits de l’homme tempère.



« Je voudrais saluer l’appel au calme de Sonko à ses partisans. J’appelle personnellement, au sens élevé des responsabilités des citoyens, des acteurs de la justice et de la sécurité », répond-il.



Pour Alioune Tine, « le Sénégal est dans un environnement géopolitique de risques, de menaces, de tensions et de vulnérabilités auxquelles nous devons faire face ensemble, dans l’unité ». Mieux, pense-t-il, « les acteurs, internationaux ou régionaux, leur force, c’est notre désunion, nos querelles et nos vaines et dangereuses polarisations ».











