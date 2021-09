Convoitise de l'électorat Mouride et poker gagnant de Macky Sall: Un bijou de charme pour Touba Le président Macky Sall est un fin stratège en matière de politique et à n'en pas douter, il a gagné des points sur l'électorat Mouride en réussissant la prouesse d'inaugurer un bijou médical de haut niveau à quelques jours du Grand Magal de Touba.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021

Inaugurer à Touba un hôpital de niveau 3 avec toutes les commodités pratiques à quelques encablures du grand Magal , c'est un véritable coup politique pour le chef de l'Etat qui a obtenu , symboliquement, pour cette visite, un Ndiguel aux fins d'encadrer sa visite dans la ville sainte.



Le sens et la volonté du Khalife de recadrer les talibés sur les recommandations et pratiques prohibées dans le périmètre de Touba est une aubaine pour le Chef de l'Etat qui pourra savourer la réussite d'avoir réalisé un vœu cher à Serigne Mountakha.

