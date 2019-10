Convoqué par le doyen des juges - Ousmane Sonko: « La commission d'enquête parlementaire n'a plus sa raison d'être »

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko qui devait faire face à la presse ce jeudi, avait finalement laissé les responsables de son parti animer l'exercice. Mais, en début de soirée, ce jeudi, il est venu justifier son absence, face à ses militants. Et c'est pour leur révéler qu'il était convoqué par le doyen des Juges.



"Le doyen des juges m'avait convoqué aujourd'hui au Tribunal. C'est de là-bas que je viens comme ça. J'y ai confirmé tout ce que j'avais dit dans ma plainte", a assuré le député devant ses militants à la permanence de son parti.



Puisque la Justice a entamé son travail, il estime que la plénière de la commission d'enquête parlementaire n'a plus sa raison d'être. Le Juge s'étant saisi du dossier, l'assemblée nationale doit s'en dessaisir. Ce, "conformément à l'article 48 du règlement intérieur de l'assemblée nationale", indique-t-il.

