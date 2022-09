Coopération Allemande : Un financement de 3 milliards oppose Serigne Mboup à Moustapha Diop Serigne Mboup craint que la dynamique de création d’emplois au niveau de l’industrie textile connaisse un coup d’arrêt brutal. Repreneur du projet industriel qui unissait les activités de Sotiba et de Sotexka, qu’il a renommé Domitexka, Serigne Mboup a laissé entendre que le ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries le prive d’une rentrée de fonds censée permettre à ladite société de développer ses activités.

Invité de «Entre deux», sur la 2sTv l’homme d’affaires assure que l’entreprise Domitexka a été sélectionnée par la coopération allemande pour bénéficier d’une subvention de 3 milliards Cfa dans l’optique de favoriser la création d’emplois directs et indirects au plan local. Serigne Mboup précise que la mise en place de cette subvention est assujettie à la délivrance par l’État du Sénégal d’un document, en l’occurrence un acte administratif de mise à disposition des machines.



Seulement, dit-il, le document en question tarde à être délivré par les services du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries dirigé par Moustapha Diop.



«Un jour le Directeur de l’Usine est venu me voir pour me parler d’un financement de la Coopération allemande qui souhaiterait accompagner les industries locales pourvoyeuses d’emplois. Ce financement allait se faire à la suite d’une sélection rigoureuse des deux meilleures industries. Je n’y croyais pas beaucoup, mais Domitexka a fini par être sélectionné. Les Allemands, après une visite du site, ont exigé que l’État renouvelle l’attestation de mise à disposition du matériel, ce qui permettra d’atteindre plus de 4000 emplois rapidement. Mais jusqu’à présent, on nous fait traîner. Ce que je ne peux comprendre.



Des fois, je m’interroge : pourquoi, en termes d’investissements, l’Allemagne aime le Sénégal mieux que nous autres Sénégalais ? Parce que chez eux, il y a une volonté concrète d’appuyer le secteur privé national du Sénégal à travers des investissements pour la relance de la filière textile. Au même moment, au ministère de l’Industrie, c’est silence radio total. Aucune réaction», dénonce Serigne Mboup.

