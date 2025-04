Coopération : Bassirou Diomaye Faye reçoit le ministre sud-africain Ronald Lamola, porteur d’un message du président Ramaphosa

À cette occasion, M. Lamola a transmis un message personnel du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, à son homologue sénégalais, marquant la volonté renouvelée de Pretoria de raffermir les liens historiques d’amitié, de coopération et de solidarité entre les deux nations.



Le chef de la diplomatie sud-africaine a salué l'engagement du Sénégal en faveur de la paix, du dialogue régional et du développement inclusif sur le continent. Il a également mis en avant le désir de l’Afrique du Sud de faire évoluer ses relations avec le Sénégal vers un partenariat stratégique basé sur les principes de réciprocité, de confiance mutuelle et d’avantages partagés.



Cette dynamique nouvelle ouvre la voie à des projets conjoints dans plusieurs domaines, notamment l'économie, l’éducation, la culture, les industries extractives, l’innovation technologique et la lutte contre le changement climatique.



Cette visite de M. Lamola à Dakar illustre la convergence des ambitions des deux pays à l’échelle continentale, en droite ligne avec les objectifs de l’Union africaine pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique.