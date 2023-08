Coopération : La CDC Sénégal reçoit l'équipe dirigeante de la Caisse des Dépôts du Cameroun. Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal, M. Elhadji Mamadou Diao, a reçu ce lundi 14 août 2023, son homologue de la Caisse des Dépôts du Cameroun (CDEC), M. Richard Evina Obam, accompagné d’une forte délégation, composée de six de ses collaborateurs et deux (2) administrateurs, membres du Conseil d’administration de leur organe.

La délégation camerounaise va séjourner pendant une semaine à Dakar, pour s’imprégner de l’expérience et de l’expertise sénégalaise dans les métiers d’une Caisse des Dépôts, mais également, échanger sur les différents leviers et outils à mettre place pour l’atteinte de résultats efficients et probants.



Lors des échanges, nous dit-on, le Directeur général de la CDC du Sénégal, M. Diao, a réitéré son attachement à la coopération sud-sud et à l’approfondissement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Cameroun qui est un pays frère.



Le Directeur général de la Caisse de dépôt du Cameroun, M. Evina Obam a, pour sa part, rappelé l’objectif de la mission de benchmarking, qui est de capitaliser sur l’expertise déjà acquise par la CDC du Sénégal, première Caisse des Dépôts en Afrique subsaharienne.



Comme une convergence de vues, la CDC du Sénégal et celle camerounaise, qui a démarré ses activités en janvier 2023, partage le même mode de gouvernance et des missions similaires, axés sur le développement économique et social de leurs pays respectifs.









