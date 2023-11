Coopération : Le chef d’Etat roumain à Dakar

Trois accords de coopération dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes, de la santé animale et du partenariat entre l’INPG et l’Université du Pétrole et du Gaz de Roumanie, ont ponctué hier la visite officielle dans notre pays, du Président de la Roumanie, Klaus Lohannis, renseigne "Le Témoin".



Ce dernier, accompagné de son épouse, a été accueilli hier matin au palais de la République, par le chef de l’État Macky Sall et la Première dame. Cette visite officielle témoigne de l’importance que la Roumanie accorde au Sénégal dans sa politique étrangère. Selon le Président Klaus Lohannis, son pays veut faire du Sénégal, sa tête de pont dans sa nouvelle stratégie diplomatique en Afrique.



Il a souhaité que les deux pays puissent développer en commun des projets, pour intensifier la coopération mutuelle. Lors d’un discours au Palais, il a offert 20 bourses d’études à des jeunes Sénégalais dans les domaines scientifiques. Le Président Macky Sall s’est réjoui du choix porté sur notre pays par la Roumanie. Un choix qui permettra de doper les échanges commerciaux bilatéraux. Il a aussi invité les hommes d’affaires des deux pays, à profiter des opportunités économiques offertes par les deux pays.