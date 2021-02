Coopération-Sécurité: L'UE offre en renfort des véhicules et matériels à l’ASP Dans l’optique de renforcer la coopération pour mieux faire face aux enjeux sécuritaires en cette période de crise sanitaire, l'Union Européenne a remis, ce jour mercredi 17 février 2021, 7 pick-up, 34 motos et 20 vélos et 150 lampes torches à l’Agence d’assistance de Sécurité de Proximité (ASP).

Mme Dorota Panczyk, cheffe de coopération de l'Union européenne (UE) au Sénégal, a remis, ce jour, à l’Agence d’assistance de Sécurité de Proximité (ASP)7 voitures pick-up, 34 motos et 20 vélos et 150 lampes torches dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’UE (SENSEC-UE), visant à prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation pour préserver le développement de ce pays.



Selon le communiqué reçu, cette remise de matériel s’inscrit dans la continuité du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union européenne (SENSEC-UE) qui vise à prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation pour préserver le développement du Sénégal.



Forte aujourd’hui de plus 8 000 éléments, l’ASP a déjà bénéficié de l’appui du Programme SENSEC par la formation de 20 formateurs au bâton de défense qui s’est déroulée en avril 2019. D’autres moyens spécifiques sont attendus et feront l’objet d’une remise au mois de mars.



Avec un budget de 10 millions d’euros soit 6 milliards 550 millions FCfa, ce programme comprend trois composantes : lutte contre le crime organisé et le terrorisme, contrôle et surveillance des frontières, appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.



En cette période de crise sanitaire, la fourniture de moyens roulant permettra à l’ASP de mieux réaliser sa mission de surveillance et de contrôle. Cette remise de matériel s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’UE envers le Sénégal, pour la coopération et la sécurité intérieure.



Face aux nouvelles formes de délinquance et au sentiment d’insécurité, l’Etat du Sénégal a mis en œuvre une nouvelle politique de sécurité, davantage axée sur la proximité et la prévention de la délinquance.



Le programme contribue à la formation des personnels, à l’achat d’équipements complétant les moyens mis en place par l’Etat sénégalais dont les bénéficiaires essentiels sont les citoyens.



