Coopération Sénégal-Allemagne : environ 62 milliards de FCFA investis dans la formation et l’insertion des jeunes et des femmes Depuis 2019, la coopération allemande, à travers la GIZ, a injecté 95 millions d’euros, soit environ 62 milliards de FCFA, dans des programmes de formation et d’insertion professionnelle destinés aux jeunes et aux femmes au Sénégal. Le quotidien Le Soleil rapporte que cette information a été révélée par Cheikh Fatma Diop, directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle, lors d’une rencontre de pilotage tenue ce jeudi 27 février.

Selon Nina Neubecker, première secrétaire de l’ambassade d’Allemagne, ces investissements ont permis d’atteindre 240.000 bénéficiaires répartis dans 90 communes à travers le pays.



Elle a notamment mis en avant des initiatives majeures telles que le programme Réussir au Sénégal et le Programme de formation-école-entreprise (Pf2e), qui visent à renforcer l’employabilité des jeunes et à favoriser l’insertion socio-économique des femmes.



Toujours d’après Le Soleil, ces efforts s’inscrivent dans une dynamique de coopération renforcée entre le Sénégal et l’Allemagne en matière de formation professionnelle et de création d’opportunités économiques.



