Coopération Sénégal-Arabie Saoudite : Plus de 240 milliards de francs Cfa donnés au Sénégal par le Fonds Saoudien depuis l'établissement des relations entre les deux pays

L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal, Saad Abdalallah Al Nofaie, a affirmé que le Fonds saoudien de développement est présent au Sénégal depuis très longtemps. Depuis l'instauration des relations diplomatiques entre Dakar et Riyad, le Fonds saoudien a octroyé au Sénégal, plus de 1,6 milliard de rials environ plus de 240 milliards de francs Cfa en dons sans remboursement. A côté de ces dons le Fonds Saoudien de Développement a aussi injecté au Sénégal 1,7 milliard de rials saoudiens soit plus de 255 milliards de francs Cfa de dettes concessionnelles avec facilité de paiement.

Le diplomate d'annoncer, lors d'une cérémonie de rupture du jeûne organisée à la résidence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal que prochainement le royaume d'Arabie Saoudite va signer avec la République du Sénégal des accords cadre dans le domaine de l'industrie, de l'éducation, de la santé pour renforcer davantage les relations qui sont au beau fixe.



L'ambassadeur poursuit que le renforcement de ces relations dans le domaine des investissements sera la priorité des deux parties dans les années à venir.



«Nous sommes actuellement en pourparlers avec la partie sénégalaise pour signer un accord d'investissement direct entre les deux pays. Lorsque cet accord d'investissement sera signé, le Sénégal verra affluer les investissements privés Saoudiens», a confié Saad Abdalallah Al Nofaie. Ce dernier affirme que le Royaume d'Arabie Saoudite a réalisé un programme destiné à certains pays amis, dont le Sénégal, dans lesquels il est prévu d'investir beaucoup d'argent dans les secteurs vitaux de l'économie afin d'aider ces pays à se développer davantage.

