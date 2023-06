Coopération : Une enveloppe de 1216 milliards investie par le Japon au Sénégal depuis 1960

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 18:13

«Le Japon a injecté environ 1.216 milliards 220 millions de FCfa au Sénégal « de 1960 à nos jours », a révélé Mme Sarr. Elle a expliqué que ce montant concerne aussi bien la coopération financière non remboursable et celle technique ainsi que les prêts. Elle a indiqué que le portefeuille actif des initiatives de la coopération japonaise comprend près d’une trentaine de projets dans les secteurs englobant l’éducation, la formation professionnelle, la santé, l’agriculture, la pêche, l’hydraulique, l’assainissement, les infrastructures et l’environnement.



Le ministre de l’Economie souligne que ce portefeuille est essentiellement composé de projets d’assistance technique et comporte des projets en cours de grande envergure. Oulimata Sarr de citer la construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer à Dakar, l’appui budgétaire à la Couverture maladie universelle (Cmu), la réhabilitation du môle 3 du Port autonome de Dakar. Il y a également la réhabilitation d’urgence et le renforcement du réseau de distribution énergétique dans la région de Dakar, l’appui budgétaire au programme de soutien au secteur de l’éducation. Prenant la parole, l’ambassadeur du Japon, Izawa Osamu, a fait savoir que son pays attache une grande importance à la coopération basée sur les échanges humains. Il a relevé que c’est dans ce sens que le Japon apporte son expérience en matière de développement aux pays bénéficiaires, en affectant des experts dans plusieurs cabinets des ministères sectoriels et en envoyant »de nombreux spécialistes au Sénégal.



Selon le diplomate, en plus des 1.216 milliard 220 millions de FCfa investis dans le pays, près de 1.300 experts et 1.200 volontaires japonais ont été envoyés au Sénégal pour mettre en œuvre la coopération sur le terrain.



Adou Sarr









Source : Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération a salué les investissements réalisés par le Japon au Sénégal depuis 1960. Oulimata Sarr présidait ce 15 juin 2023, la revue annuelle conjointe 2023 du programme de coopération entre le Sénégal et le Japon.

