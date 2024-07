Coopération : Visite de travail de Fadilou Keïta, Directeur général de la CDC, au Maroc Le Directeur général de la CDC, Fadilou Keïta a effectué une visite de travail de trois jours au Maroc, sur invitation de son homologue marocain, Khalid Safir, Directeur général de la Caisse des Dépôts et de Gestion (CDG) du Maroc. Monsieur Keïta était accompagné des directeurs généraux des filiales et d’une partie du top management de la CDC.

Le Directeur général de la CDC s'est réjoui de l'accueil chaleureux et de la forte mobilisation des équipes de la CDG, qui ont successivement accueilli les différents groupes constitués. Ils ont mis à disposition toute la documentation utile pour le benchmark et organisé des séances de présentation de leur stratégie à l’horizon 2030, ainsi que des visites de terrains, ponctuées par des rencontres exceptionnelles.



Le modèle de la CDG, l’un des plus performants au monde, s’est bâti sur soixante-cinq années d’expérience. Aujourd’hui, tous les secteurs de l’économie marocaine sont fortement impactés par les structures de la CDG, qu’il s’agisse de l’aménagement du territoire, du financement des PME, de la mise en place d’incubateurs et d’accélérateurs, des parcs offshoring, du secteur aéronautique, de l’agro-industrie, du secteur automobile, du secteur portuaire, des infrastructures et grands travaux, du secteur de l’eau et de l’assainissement, des secteurs sanitaire et bancaire, de l’hôtellerie, etc.



La CDG compte une centaine de filiales, impactant l’ensemble des secteurs prioritaires du Royaume chérifien. Ainsi, le Directeur général de la CDC souhaite s’inspirer du modèle marocain, afin d’adapter l’organisation, le fonctionnement et les modalités d’intervention de la CDC aux orientations des plus hautes autorités sénégalaises. Il vise ainsi une articulation intelligente et un positionnement stratégique, en soutien aux politiques publiques portées par les ministères, agences, programmes nationaux et administrations.



Plusieurs comités ont été mis en place pour porter les projets de réformes internes, afin d’améliorer l’efficacité et d’accroître l’impact des interventions de la CDC.



Le Directeur général de la CDC remercie infiniment Monsieur Safir, Directeur général de la CDG, qui l’accueillera prochainement pour la signature d’une convention de coopération. Cette convention vise à faciliter le partage d’expérience et la coopération entre les branches, filiales et entités des deux institutions.







