Coopération avec le royaume chérifien : Le ministre Malick Ndiaye en visite de travail au Maroc Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, est actuellement au Maroc pour une visite de travail. Cette visite vise à promouvoir la coopération entre le Sénégal et le royaume chérifien dans le domaine du transport, notamment dans le secteur ferroviaire.

Selon la note émanant de sa cellule de communication, accompagné du Directeur Général de la société nationale de gestion du Train Express Régional (SENTER), Cheikh Ibrahima Ndiaye, et du Directeur Général des Chemins de fer du Sénégal (CFS), Ibrahima Ba, le ministre a effectué de nombreuses visites ponctuées de dialogues de haut niveau sur les questions stratégiques et de politique ferroviaire.



Dans ce cadre, il a tenu une réunion de travail avec son homologue marocain, Monsieur Mohammed Abdeljalil. Lors de cette rencontre, les deux ministres se sont félicités des relations étroites et amicales entre les deux pays et ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’exploitation et de la maintenance ferroviaire, du transport routier et aérien.



« Le Sénégal, qui prépare une nouvelle politique ferroviaire pour améliorer la mobilité urbaine et interurbaine, accorde un grand intérêt à l'expérience marocaine dans le domaine du transport ferroviaire », a déclaré le ministre Malick Ndiaye.



La rencontre entre les deux ministres a été couronnée par la signature de deux conventions de coopération. La première est entre la SENTER et l'ONCF (l’Office national des chemins de fer du Maroc) et la deuxième entre la SENTER et l'IFF (l'Institut de formation ferroviaire).



Et un peu avant, le ministre s’était livré à un véritable parcours du combattant, nous dit-on, car il s’est d'abord rendu aux installations de la Société Marocaine de Maintenance des Rames à Grande Vitesse (SIANA), puis à l’Office national des chemins de fer du Maroc (ONCF), également à l'Institut de formation ferroviaire (IFF) du Maroc à Rabat et enfin au centre de maintenance des rames à grande vitesse de l'ONCF à Tanger.



Malick Ndiaye a profité de cette visite pour rencontrer son homologue marocain de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka. Les deux ministres ont eu une heure d’échanges de bonnes pratiques sur la planification, la gestion et l’entretien des routes et autoroutes de leurs pays respectifs.



« En marge de cette visite de travail, Monsieur Malick Ndiaye s'est rendu à Fès pour se recueillir au mausolée de son vénéré guide, Cheikhouna Ahmad Tijani Chérif. Il a prié pour la paix au Sénégal, en Afrique et dans le monde. » Conclut notre source



