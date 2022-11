Coopération bilatérale: 5 000 carcasses de moutons octroyées au Sénégal Le Royaume d’Arabie Saoudite a perpétué la vieille tradition de don de carcasses de moutons au Sénégal. Hier, au Port autonome de Dakar, s’est tenue la cérémonie de réception du don constitué de 5 000 carcasses de moutons, soit 1 440 cartons pour un poids total 47 tonnes et une valeur de plus de 700 000 000 FCFA.

Ces carcasses, issues des sacrifices du dernier pèlerinage ne sont pas d’une très grande quantité cette année, en raison du nombre restreint des pèlerins à la Mecque à en croire le directeur du Fonds de Solidarité National, Mamadou Ndao qui a co-présidé la cérémonie avec Abdullah Ibn Ahmad Al Abdan, l’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite et du représentant de la Banque Islamique de Développement.



« Malgré la covid 19 qui a entraîné une diminution drastique du nombre de pèlerins, et par conséquent du nombre de moutons sacrifiés et l’inflation généralisée qui a impacté les coûts du conditionnement et du transport, vous avez tenu à sacrifier à la tradition en octroyant au Sénégal, une part non négligeable de cet appui destiné à la huma nécessiteuse dans le monde entier», a déclaré le directeur du fonds de solidarité national. Signe de la générosité de l’Arabie Saoudite envers le reste du monde, ce don est, selon l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Abdullah Ben Ahmad Al Abdan «un témoignage de la bonne relation entre l’émir d’Arabie Saoudite Salman Ben Abdel Aziz al-Saoud et le président de la République du Sénégal Macky Sall et l’excellente relation entre les deux peuples, qui est une tradition depuis plus de 40 ans.



D'après Rewmi, cette cérémonie s’inscrit dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux Etat ». Dans un souci de rationalisation et d’optimisation, cette année, il ne sera pas possible d’élargir la répartition à toutes les régions du pays. Sur instruction du Ministre du Développement Communautaire, de la Solidarité nationale, de l’Équité Sociale et Territoriale, le ciblage s’est limité aux régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Matam, Kaolack et Kaffrine. C’est dans ce cadre que plusieurs camions seront convoyés pour distribuer les carcasses de moutons aux populations nécessiteuses qui se trouvent dans les endroits les plus reculés du Sénégal.







