Coopération bilatérale: Un nouveau départ dans les relations entre Dakar et Helsinki Au cours d’une conférence de presse commune mardi avec son homologue finlandais, Pekka Haavisto, en visite d’amitié à Dakar, Aissata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères, a déclaré que notre pays a, depuis 1988, signé un accord-cadre avec la Finlande, « qui est un bon partenaire, même si le volume des échanges entre nos deux pays reste très faible ». C’est la raison pour laquelle, a-t-elle indiqué, nous voulons approfondir cette coopération avec la Finlande appelé à devenir un grand partenaire pour le Sénégal ».

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2023

« Ce jour va marquer un nouveau départ dans nos relations bilatérales très anciennes », a notamment la cheffe de la diplomatie sénégalaise, non sans insister sur le fait que les deux pays partageaient les valeurs de démocratie, de liberté, de droits de l’homme.



« Nous devons aller au-delà en élargissant le cadre de notre coopération à d’autres secteurs tels que les énergies propres, l’exploitation du gaz et du pétrole, la téléphonie, l’hydro diplomatie, le commerce, la sécurité au Sahel et la souveraineté alimentaire », a fait savoir Aissata Tall Sall.



« Il s’agit de domaines dans lesquels la Finlande a aujourd’hui développé une expertise avérée », a pour sa part affirmé le ministre finlandais des affaires étrangères », poursuivant que le Sénégal, ’’porte d’entrée de l’Afrique’’ offre également ’’un environnement très favorable pour les affaires ».



