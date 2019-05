Coopération décentralisée : M. Issakha Diop, Maire de Pikine Est, participe au forum économique en Belgique Vidéo Lors du forum économique de Belgique organisé par le Rais en partenariat avec Enda Ecopop et l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora, les 28 29 et 30 avril, Monsieur Issakha Diop, Maire de la commune de Pikine Est est revenu sur l’importance de la participation de sa commune à ce forum organisé Anvers et à Bruxelles. Axé la coopération décentralisée et sur la mise en relation entre les collectivités territoriales sénégalaises et les investisseurs privés belges, M. Diop a affirmé que de grandes perspectives sont ainsi ouvertes pour sa commune, essentiellement constituée de jeunes.



La commune de Pikine Est au Forum



Je suis venu participer à cet important forum économique de Belgique en tant que maire de la commune de Pikine Est pour ouvrir des pistes de collaboration avec la diaspora qu’on a rencontrée ici parce qu’il y a beaucoup de sénégalais vivant en Belgique qui veulent retourner au pays pour y investir voire trouver des opportunités afin d’accompagner leurs populations en collaboration avec les municipalités.



Pour le second jour, nous avons rencontré les investisseurs de la Chambre de Commerce de Bruxelles, des hommes d’affaires belges qui sont intéressés par le Sénégal mais également par la possibilité d’établir des partenariats Public-Privé avec les collectivités territoriales sénégalaises. Nous espérons en faire partie. Pour le troisième jour, nous avons rencontre des maires de certaines villes mais également des adjoints au maire avec qui nous avons longuement échangé sur la nécessité de créer un pont entre le nord et le sud, entre les collectivités territoriales du Sénégal et celles du Royaume de Belgique dans le cadre d’un partenariat fructueux, dynamique et gagnant-gagnant.



Le bilan de la participation



C’est un bilan positif, déjà l’idée est pertinente de pouvoir créer des passerelles, des links entre d’autres collectivités territoriales parce que l’Acte 3 de la Décentralisation donne le pouvoir aux maires de pouvoir contracter avec des privés dans le cadre du partenariat Public-Privé.



Donc, l’idée d’associer les collectivités territoriales sénégalaises du nord et du sud est novatrice dans le cadre de ce forum parce que le développement doit être porté à la base par les municipalités. Donc, le bilan a été positif.



Le partage d’expérience a été déterminant entre les collectivités territoriales du sud et du nord.



Les perspectives pour Pikine Est



De grandes perspectives sont établies pour Pikine Est parce que nous avons rencontré des sénégalais qui ont envie de revenir au bercail et nous devons les accompagner en vue d’investissements sécurisés .



En termes davantage, nous allons poursuivre le contact avec les investisseurs privés pour leur donner la chance d’investir au Sénégal et en particulier dans notre commune dans le cadre de projets sociaux ou purement éducatifs. Il est important d’accompagner les entrepreneurs pour la création d’emplois en faveur de la jeunesse.



Dans le cadre de la coopération décentralisée, nous avons eu de très bons contacts et nous espérons créer ensemble des conditions d’une coopération durable.



