Coopération décentralisée: Plus d’un milliard FCfa au profit des Collectivités territoriales partenaires Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a présidé, mardi 06 juillet 2021, l’ouverture du 8e comité de sélection du dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

L’ouverture des travaux s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, de Christine Moro, Ambassadeur, Déléguée pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales. Oumar Guèye a en profité pour se réjouir des ressources importantes mobilisées pour le financement de 69 projets.



Le Ministre en charge des Collectivités territoriales a salué les résultats importants obtenus à travers la mise en œuvre du dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. « Personne ne se trompe, en affirmant que le dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise est en marche et produit des résultats significatifs en termes de développement de politiques publiques et au bénéfice des populations locales ».



Il poursuit, « nous pouvons nous réjouir que des ressources assez importantes aient été mobilisées, de 2015 à 2020, à travers 69 projets cofinancés, pour un montant total de 2237 460 €, soit 1 467 677 550 FCfa au profit de 25 communes et 11 départements du Sénégal ». Selon Oumar Guèye, « l’instrument est apprécié par les élus locaux et les autres acteurs. Dès lors, nous devons poursuivre la mise en œuvre du dispositif, renforcer la communication et veiller à une gestion exemplaire des projets portés par nos collectivités territoriales ’’.



La rencontre a permis de sélectionner les projets portés par les Collectivités territoriales partenaires concernant l’appel à projets 2021. « Sur les quinze dossiers présentés par les Collectivités territoriales, nous en avons sélectionnés et approuvés douze », a déclaré l’Ambassadeur et Déléguée pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales.



Christine Moro s’est félicitée du travail du ministère sénégalais en charge des collectivités territoriales concernant le suivi des projets en cours de réalisation. « Le fil rouge de ce dispositif conjoint est le soutien à l’emploi des jeunes et des femmes et le développement local. Nous avons eu le bonheur de constater une progression du fait que de nouvelles collectivités s’inscrivent dans ce dispositif conjoint », a-t-elle réaffirmé.



Pour la mise en œuvre du dispositif conjoint, chaque pays décaisse une somme de 300 000 €, « le dispositif bénéficie d’un soutien conjoint des deux gouvernements français et sénégalais, d’un montant de 600 000€ », a expliqué la Déléguée pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos