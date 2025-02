Coopération économique : Les entreprises françaises réaffirment leur engagement au Sénégal Les entreprises françaises souhaitent poursuivre leurs investissements au Sénégal, a affirmé avant-hier Marc Legouy, conseiller économique à l’ambassade de France à Dakar. « Le message que nous voulons transmettre à travers cette mission est que les entreprises françaises entendent continuer d’investir au Sénégal, dans une dynamique de co-investissement et de co-partenariat », a-t-il déclaré au micro de l’APS.

M. Legouy s’exprimait à l’issue d’une rencontre entre une délégation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et des responsables de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).



Il a souligné l’intérêt marqué de la délégation du MEDEF pour les opportunités offertes par le Sénégal ainsi que la qualité des échanges avec les autorités publiques. « Les entreprises françaises sont déjà fortement implantées au Sénégal et elles souhaitent y renforcer leur présence », a-t-il insisté.



Il a précisé que plusieurs chefs d’entreprises parmi les 26 sociétés représentées dans la délégation examinent des projets d’investissement dans le pays.



Évoquant la collaboration avec l’APIX, M. Legouy a expliqué : « Lorsqu’une entreprise porte un projet d’investissement, de partenariat ou de transformation industrielle à forte valeur ajoutée au Sénégal, nous sollicitons l’APIX pour travailler en synergie et garantir la réussite de l’initiative. »



Il s’est félicité du bon déroulement de la visite de la délégation, marquée par des rencontres avec le ministre du Commerce et de l’Industrie, ainsi que ceux de l’Économie et de l’Agriculture.



« Ce matin, un forum d’affaires s’est tenu avec la participation du directeur général de l’APIX comme invité principal. Cet après-midi, nous avons poursuivi nos échanges à l’APIX avant de rencontrer le ministre de l’Énergie », a-t-il ajouté.



