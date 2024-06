Coopération en matière de développement et de migration: Le ministre espagnol des Affaires étrangères et de l’Ue à Dakar, ce mercredi

Le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne et de la Coopération de l’Espagne, José Manuel Albares, se rend ce mercredi en Gambie et au Sénégal, dans le but de renforcer la coopération en matière de développement et de migration avec ces deux pays, relate "Bes Bi".



Après Banjul, la deuxième étape du voyage se poursuivra à Dakar, qu'il a déjà visitée en décembre 2023 et où il arrivera mercredi après-midi. D’après l’Agence de presse espagnole, Albares rencontrera jeudi, les autorités, à qui il transmettra l’engagement de l’Espagne à continuer d’approfondir l’agenda bilatéral.



Il abordera la coopération économique lors des réunions de travail, notamment l’économie bleue, la sécurité alimentaire et les investissements. La discussion va porter également sur des projets de migration circulaire.

