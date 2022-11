Coopération internationale : Sonatrach signe un Mémorandum d'entente avec deux sociétés pétrolières sénégalaises Sonatrach a signé mercredi à Alger, un Mémorandum d'entente avec deux sociétés pétrolières sénégalaises, pour examiner les possibilités de coopération dans les domaines de l'amont et de l'aval des hydrocarbures. S: aps.dz/economie

Mercredi 2 Novembre 2022

Le document a été paraphé par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar et MM. Thierno Seydou Ly, Directeur général de Petrosen Exploration & Production et Manar Sall, Directeur général de Petrosen Trading & Services.

