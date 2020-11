Coopération miliaire franco-sénégalaise: lnauguration ce vendredi de la nouvelle escale aéronautique des EFS La Coopération miliaire franco sénégalaise a été marquée ce vendredi 13 novembre 2020 par un autre jalon, avec l’inauguration de la nouvelle escale aéronautique des Eléments français au Sénégal, (EFS).

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|

Présidée par le général d’armée aérienne Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace accompagné du général de brigade Michel Delpit commandant les éléments français au Sénégal, l’inauguration de la nouvelle escale aéronautique des EFS implantée sur l’Aéroport International Blaise Diagne, s’est tenue en présence de Son Excellence Monsieur Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal, ainsi que de hautes autorités civiles et militaires sénégalaises.



La cérémonie qui s’est déroulée à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), a débuté par des honneurs rendus au Drapeau, suivis d’une revue des troupes.



Ensuite s’en est suivi une remise de décorations avec le mot du jour du général de brigade Michel Delpit. C’est ainsi que les autorités militaires ont par la suite procédé au dévoilement de la plaque commémorative du commandant Lemaitre. Voici les images qui ont immortalisé cet événement.

















Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos