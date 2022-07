Coopération portuaire Sud-Sud: Le Port de Dakar et le Port de Tanger Med Engineering du Maroc signent un accord cadre de partenariat Le Port autonome de Dakar et le Port de Tanger Med Engineering ont signé hier à Dakar un accord cadre de partenariat. La cérémonie s’est déroulée en marge d’une visite au Sénégal du staff du Port de Tanger Med conduit par son directeur général Monsieur Nasser Tlassellal, de Monsieur Lahbib Babioui Directeur de Projet, de Monsieur Reda Moukhli Directeur Développement et Stratégie de Marsa Maroc, une filiale de Tanger Med et de Monsieur Safall Fall manager Mazars Maroc.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 23:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Port de Tanger Med est un complexe industrialo-portuaire logistique situé sur le Détroit de Gibraltar. Il a une capacité de traitement jusqu’à 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers et un trafic de 700.000 camions. Son tirant d’eau est de 19 mètres, un tonnage annuel de 65 millions de tonnes en 2019.



L’accord-cadre vise à établir un cadre de partenariat et de coopération mutuelle exemplaire et stable, permettant de développer des activités et projets d’intérêt commun et spécifique. Il permettra la mise en œuvre, le développement et la réalisation d’initiatives et projets convenus conformément à leur vision commune.



Les deux parties s’engagent :



-Echange d’expérience et de connaissance en matière de conseil et d’accompagnement dans la planification, le développement, l’aménagement et la construction des infrastructures portuaires et des plateformes logistiques.

-Echange d’expérience et de connaissance en matière de gouvernance et d’organisation des installations portuaires et logistique, de gestion et d’exploitation portuaire.



-Développement des activités visant l’aménagement des installations industrialo-portuaires, le commerce maritime et portuaire et les lignes maritimes.



-Maintien et développement des compétences techniques et opérationnelles compte tenu des évolutions technologiques et organisationnelles.



DECLARATION ABOUBACRY SEDIKH BEYE DG PORT DE DAKAR



C’est un accord-cadre extrêmement important pour le Port de Dakar. Pour la vision que nous avons de nous positionner comme un acteur majeur de notre économie, pour remplir la mission du port de Dakar, qui est d’être un acteur logistique au service des économies africaines. Notre ambition est d’ouvrir l’Afrique et surtout l’Afrique de l’Ouest au commerce international. Pour cela, il faut des infrastructures de standard international et dans le cadre des relations SUD-SUD, nous avons un pays au Nord du Sénégal, le Maroc qui a réussi ce que nous portons comme vision de transformation structurelle de notre économie. Nous avons pensé sceller cet accord qui sera pour le Maroc, une continuité dans la performance et pour le Sénégal de s’associer à un champion qui a déjà démontré ses capacités avec des ingénieurs africains qui pourront travailler avec les ingénieurs sénégalais, de l’Afrique de l’Ouest pour placer dignement, les économies africaines dans la compétition mondiale.



Avec Tanger Med Engineering, nous allons chercher en relation avec d’autres qui vont nous rejoindre dans cet important projet de Ndayane, mais aussi dans l’amélioration de la compétitivité du Port de Dakar qui peut améliorer ses acquis en attendant que le projet de Ndayane soit achevé. Ce sont des projets énormes qui se profilent à l’horizon pour la transformation structurelle de notre pays, pour la création d’emplois et de valeur ajoutée, seul gage de lutte contre la pauvreté qui n’est pas encore vaincue. Pour la vaincre, il faut accélérer la réalisation d’infrastructures et d’industries pour accompagner la transformation des produits africains.



DECLARATION DU DG DE TANGER MED MONSIEUR NASSER Tlassellal



Nous allons apporter notre expertise dans le grand projet du Port de Ndayane. Déjà sur le Port autonome de Dakar, nous avons beaucoup de chantiers de modernisation et d’amélioration portuaires qui sont déjà ouverts. Grâce à cet accord-cadre et ces échanges d’expérience, nous pourrons offrir au Port de Dakar une assistance technique qui renforcera ses capacités afin de lui permettre de pouvoir mener à termes tous ses projets de développement.











Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook