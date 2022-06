Coopération sanitaire : Gran Canaria espère une collaboration fructueuse avec le Sénégal Les médecins des hôpitaux de Las Palmas et deMas Palomas sont prêts à travailler en collaboration avec le Sénégal. Ils l’ont fait savoir lors d'une visite organisée par l'organisation Gran Canaria Welnessand Health.



Les hôpitaux de Gran Canaria veulent une bonne collaboration avec le Sénégal, dans le cadre des évacuations sanitaires. Lors d'une visite organisée par l'organisation Gran Canaria Welness and Health, les hôpitaux de cette île ont assuré leur disponibilité à recevoir des patients du Sénégal.



Ainsi, le directeur de l’hôpital San José de Las Palmas, Miguel Ruiz San Roman, a dit qu’ils sont prêts à développer l'assistance sanitaire et la formation avec le Sénégal. Selon lui, des infirmiers et médecins pourraient ainsi voyager dans les deux sens pour mieux partager des expériences et bénéficier de formation.



D’après Miguel Ruiz San Roman, le personnel de leurs structures de santé, par exemple, peut s'améliorer avec l'expérience sénégalaise, mais peut aussi aider le Sénégal dans la formation. Il met en avant la définition des termes de la collaboration qui peut démarrer par un petit accord, pour ainsi se projeter sur d’autres termes de référence.



La directrice managériale de Gran Canaria Welness and Health, Carmen Garcia Manzano, est allée dans le même sens, en insistant sur la nécessité pour eux de faire découvrir les services médicaux et touristiques aux médecins sénégalais.



Le directeur de l'hôpital Mas Palomas, Francisco Duque Toledo, affirme qu'il reçoit des patients sénégalais et annonce que la collaboration avec le Sénégal est bien possible. Il soutient qu'ils détiennent un plateau adéquat, dans cet hôpital, pour faire les diagnostics et le traitement des malades sur place et éviter qu'ils partent et reviennent plusieurs fois.



Le directeur de l'hôpital San Jose de Las Palmas, Miguel Ruiz San, a précisé que ses collègues et lui ne comptent pas que sur les hôpitaux de Dakar. Ils pourront nouer des partenariats avec des médecins établis à Kaolack, à Tambacounda où il y a un certain manque de matériel médical.



Créé en 1832, l'hôpital San Jose Las Palmas réinvestit ses ressources vers les patients. A ses débuts, l'hôpital était mis sur pied pour la classe ouvrière. Cette structure est en mesure d'intervenir dans l'ophtalmologie, l'oncologie, la radiothérapie, l'accélération linéaire de radiothérapie, etc.

