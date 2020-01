Coopération sénégalo-turque: 7 nouveaux accords signés

Sept nouveaux accords ont été signés, ce mardi, au palais présidentiel dans les domaines de l’éducation, des sports et de la gestion des catastrophes, entre autres, en marge de la visite officielle du président Recep Tayyip Erdogan à Dakar.



C’était en présence des membres du gouvernement des deux Etats.



Il s’agit en effet d’un mémorandum d’entente relatif à l’établissement d’un centre culturel turc au Sénégal, d’un mémorandum sur «la coopération en matière de politique de la diaspora» et d’un protocole d’accord de coopération entre la Direction des archives d’État de la présidence de la Turquie et la Direction nationale des archives du Sénégal.



Face à la presse, Macky Sall a fait constater que les deux pays entretiennent une longue tradition d’amitié.



« C’est un partenaire important pour le Sénégal, qui nous accompagne, en particulier dans la réalisation diligente d’infrastructures de développement », dit-il, citant l’Aéroport, le Cicad, Dakar Aréna etc, en plus de la participation d’entreprises turques dans la réalisation du Train express régional.



« Nous avons une collaboration dynamique, empreinte de respect mutuel et orienté vers l’emploi », s’est notamment réjoui le président sénégalais, qui a magnifié le soutien «remarquable» de son homologue turc à rendre dynamique cette coopération.



« Ces accords contribuent à enrichir le cadre juridique de cette coopération », a déclaré Macky Sall, qui souhaite que l’arachide sénégalaise puisse conquérir le marché turc.



Recep Tayyip Erdogan a, de son côté, rappelé que les deux pays ont atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés.



Après la conférence de presse conjointe, ils ont co-présidé la cérémonie d’ouverture d’un forum économique auquel ont pris part des représentants des secteurs privés sénégalais et turc.



rts.sn

