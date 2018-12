Coopté comme membre simple, Pape Abdou Fall claque la porte du Cng

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 09:51

Le président Alioune Sarr ne pourra plus compter sur Pape Abdou Fall. Coopté pour faire partie du bureau du Cng comme membre simple, le patron de « Paf Production » a finalement décliné l’offre.



Ça grince et très fort du côté des promoteurs. L’Association des promoteurs de lutte ne veut plus voir son président siéger au Comité national de gestion (Cng) de la lutte. Retenu par le ministre des Sports pour faire partie de la nouvelle équipe d’Alioune Sarr, le patron de « Paf Production » n’en veut plus. Apres discussions, l’association a pris la décision de retirer Pape Abdou Fall du nouveau bureau du Cng. "Désormais il n’en fait plus partie", a déclaré Kandji, hier, face à la presse.



Pourquoi une telle décision, alors que l’intéressé avait même félicité la tutelle d’avoir porté son choix sur sa personne, pour représenter ses pairs dans cette structure d’exception ? Kandji a dénoncé un manque de considération dont est victime le président de leur association.











Les Echos

