Coordination de la Politique économique: Le FMI approuve la sixième et dernière revue de son programme Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé aujourd’hui, la sixième et dernière revue du programme au titre de l'Instrument de coordination des politiques (ICPE) et les troisièmes et dernières revues de l’Accord au titre de l'Accord de confirmation (AC) et de la Facilité de crédit de confirmation (FCS). L'achèvement des revues permet le déblocage immédiat, d'environ 215,96 millions de dollars (161,8 millions de DTS ou 133 milliards FCfa) au Sénégal.

Le ralentissement de la demande extérieure, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, le resserrement des conditions financières et l'appréciation du dollar américain, ont eu un impact négatif sur l'économie sénégalaise. Le pays fait face à de multiples défis, notamment une insécurité régionale accrue et une demande sociale croissante, dans un contexte de renchérissement du coût de la vie. En conséquence, la croissance a été revue à la baisse à 4,7 % et l'inflation à la hausse, tandis que les finances publiques sont soumises à des pressions croissantes.



Malgré ces difficultés, les autorités sont déterminées à maintenir le déficit budgétaire à 6,2 % du PIB en 2022, conformément à la précédente revue des programmes, grâce à des mesures de recettes supplémentaires et à des économies destinées à compenser des subventions à l’énergie plus importantes. Les autorités se sont également engagées à accélérer l'assainissement budgétaire, pour contenir le déficit budgétaire de 2023 en dessous de 5 % du PIB, tout en renforçant leur réponse pour alléger le poids de la crise du coût de la vie.



Pour réduire les subventions à l’énergie en 2023, les autorités ont décidé d'augmenter certains prix de l'électricité et des carburants, tout en amortissant l'impact sur les ménages vulnérables. En outre, le gouvernement a publié une feuille de route visant à supprimer progressivement, les subventions à l’énergie d'ici 2025. Conjugués à une meilleure mobilisation des recettes, ces efforts devraient contribuer à reconstituer les marges budgétaires et à placer la dette publique sur une trajectoire résolument descendante, à moyen terme. Des progrès significatifs ont été réalisés dans l'amélioration de la transparence et de la responsabilité.



Le rapport d'audit de la Cour des Comptes sur l'utilisation des fonds COVID-19, a été publié et les autorités envisagent des mesures pour remédier aux faiblesses dans la gestion des dépenses. L'adoption d'un nouveau code des marchés publics favorisera également, des appels d'offres plus ouverts et plus compétitifs. Enfin, le cadre fiscal pour la gestion des revenus des hydrocarbures devrait être mis en place rapidement, afin de s'assurer que ces ressources profiteront au développement du Sénégal.



Les perspectives de croissance à moyen terme semblent plus favorables, avec le démarrage de la production de pétrole et de gaz à la fin de 2023, à condition que des politiques appropriées soient mises en œuvre. Toutefois, les risques qui pèsent sur les perspectives, restent élevés et fortement orientés à la baisse, notamment une croissance mondiale plus faible, un resserrement des conditions financières, des pressions inflationnistes, une guerre plus intense et prolongée en Ukraine et une nouvelle appréciation du dollar américain. Parmi les autres risques figurent les catastrophes naturelles liées au changement climatique et la détérioration de la situation sécuritaire régionale. Dans cet environnement difficile, le Fonds est prêt à continuer à soutenir le Sénégal.



À la suite des revues finales du PCI, de l'accord de confirmation et du SCF, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé que le Sénégal devrait s'engager dans une Evaluation post-financement (EPF).



À la suite des délibérations du Conseil d'administration, M. Kenji Okamura, Directeur général adjoint et Président par intérim, a publié la déclaration suivante : Les résultats obtenus dans le cadre des programmes ont été globalement satisfaisants, malgré les multiples chocs encourus et le Sénégal a mené à bien toutes les revues.



Cependant, l'économie a ralenti et les déséquilibres extérieurs se sont creusés, suite à la guerre de la Russie en Ukraine qui a eu des répercussions négatives sur la croissance mondiale et les prix des produits de base.



L'inflation a accéléré, alimentée par la flambée des prix des denrées alimentaires et l'insécurité alimentaire a augmenté. Si le contexte extérieur et intérieur difficile continuera de peser sur l'économie à court terme, les perspectives macroéconomiques à moyen terme, semblent plus favorables avec le démarrage de la production de pétrole et de gaz fin 2023, à condition que les politiques macroéconomiques appropriées soient poursuivies.



Les autorités ont apporté un soutien important aux ménages et aux entreprises pour atténuer l'impact de ces chocs, notamment par le biais de subventions énergétiques non ciblées et coûteuses.



La récente augmentation des prix de l'électricité et des carburants est bien ciblée et permettra d’atténuer le caractère régressif de ces subventions. À moyen terme, les autorités devraient mettre résolument en œuvre leur feuille de route visant à éliminer progressivement les subventions énergétiques d'ici 2025, tout en adoptant des mesures pour protéger les ménages vulnérables.



Un engagement fort en faveur de la mobilisation des recettes sera déterminant pour ramener le déficit budgétaire à 3 % du PIB d'ici 2025, pour reconstituer les marges de manœuvre budgétaire et pour placer la dette publique sur une trajectoire descendante. Le renforcement de la gestion de la dette et le suivi des emprunts des entreprises publiques sont tout aussi importants.



Si l'adoption d'un nouveau code des marchés publics contribuera à réduire le recours aux appels d'offres non concurrentiels, les réformes visant à améliorer la transparence et la responsabilité budgétaires doivent se poursuivre, notamment pour remédier aux faiblesses de la gestion des dépenses publiques identifiées dans le récent rapport d'audit sur l'utilisation des fonds COVID-19. Enfin, les insuffisances du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, doivent être résolues de toute urgence, afin de minimiser les risques pour le secteur financier et pour l'économie.



L'objectif principal de l'EPF est d'assurer un suivi plus étroit des politiques des membres qui ont un encours de crédit important envers le FMI à l’issue de leurs programmes. Dans le cadre de l'EPF, les membres procèdent à des consultations formelles plus fréquentes avec le FMI que dans le cadre de la surveillance, en mettant l'accent sur les politiques macroéconomiques et structurelles, qui ont une incidence sur la viabilité extérieure.





