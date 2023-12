Cop 28/ Pertes et dommages: Un fonds mis en place pour les pays moins pollueurs L’opérationnalisation des Fonds sur les pertes et dommages est en cours. Et, un important fonds destine aux pays moins pollueurs a été mis en place ce jeudi, lors de la plénière d’ouverture de la COP28. L’initiative vise à aider les pays moins pollueurs, classés dans la listes des plus impactés par le changement climatique par un fonds dit « pertes et dommages ». Ledit fonds a été créé à la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte.



Les Emirats arabes unis par la voix du président de la COP28, Dr Sultan Al Jaber, ont décidé d’allouer 100 millions de dollars au Fonds. Le pays hôte de ce rendez-vous mondial sur le climat sera suivi par l’Allemagne avec 100 millions de dollars, le Royaume-Uni s’est engagé pour 40 millions de livres sterling, le Japon pour 10 millions de dollars, les États-Unis vont verser 17,5 millions de dollars, le reste de l’UE (hors Allemagne) environ 145,6 millions de dollars.



« Ce Fonds soutiendra des milliards de personnes, des vies et des moyens de subsistance qui sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique » , a déclaré le Dr Sultan lors de la plénière d’ouverture.



« Que cette année soit l’année où le financement climatique répondra à l’ampleur du moment. Que ce soit la COP où nous tenons nos promesses, des 100 milliards aux pertes et dommages » , a-t-il ajouté dans son discours d’ouverture.











