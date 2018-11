Copa Libertadores: Boca refuse de jouer la finale à Madrid

Boca Juniors a rejeté jeudi soir la décision du tribunal de discipline de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), de délocaliser en Espagne le match retour de la finale de la Copa Libertadores qui doit l'opposer à River Plate, et annoncé qu'il allait faire appel.



Initialement programmée le 24 novembre au stade Monumental de River Plate, la rencontre a été reportée en raison de l'attaque de l'autocar transportant les joueurs de Boca Juniors, quelques heures avant ce match à haute tension.



La Conmebol a finalement décidé jeudi que le match se jouerait le 9 décembre à 20h30 au stade Santiago Bernabéu, l'enceinte du Real Madrid. "Nous avons trouvé en Espagne la neutralité nécessaire que la Conmebol recherchait. (...) Madrid abrite tout ce qui est nécessaire (pour organiser le jeu), l'Espagne est le pays qui compte la plus grande communauté argentine en dehors de l'Argentine", a expliqué le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez, lors d'une conférence de presse à Asunción, au Paraguay.



Après les incidents violents du week-end dernier, Boca Juniors avait saisi le tribunal de discipline de la Conmebol pour réclamer la victoire sur tapis vert, estimant que River Plate devait être sanctionné, l'autocar ayant été pris pour cible par des supporteurs de River. Le Conmebol a décidé de "ne pas faire droit à la requête déposée par Boca Juniors", a indiqué jeudi, Alejandro Dominguez.



Dans un communiqué, le club de Boca Juniors indique qu'il "ne partage pas les arguments" des juges et qu'il va porter l'affaire devant la Chambre d'appel de la Conmebol, et éventuellement, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).



Lors de la finale aller le 10 novembre, jouée dans une ambiance survoltée au stade de la Bombonera de Boca Juniors, le duel entre les deux grands clubs rivaux de Buenos Aires, s'était soldé par un match nul (2-2).













7sur7.be

