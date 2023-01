Coran brulé en Suède: Macky Sall condamne " cet acte odieux "

Une nouvelle agression de l’Islam et de la communauté musulmane. Cette fois, elle porte la signature d’un leader politique suédois. L’extrémiste de droite suédois, Rasmus Paludan, a brûlé un exemplaire du Saint Coran.



Réagissant à cet acte ignoble, le Président Macky Sall condamne «très fermement l’acte odieux de l’extrémiste de droite suédois Rasmus Paludan qui a brûlé un exemplaire du Saint Coran».



A l’en croire, l’islamophobie et la haine des musulmans sont abominables et doivent être combattues sans concession, informe L'As.