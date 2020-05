Corée du Nord : Kim Jong Un sort du bois et inaugure l'usine d’engrais de Sunchon (communiqué) "La cérémonie d’inauguration de l’usine d’engrais phosphatés de Sunchon a eu lieu le 1er mai, fête internationale des travailleurs du monde, en présence de Kim Jong Un, Président du Comité des Affaires d’Etat de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).



Pak Pong Ju, vice-président du CAE de la RPDC, a prononcé un discours d’inauguration.



Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a présenté une tâche majeure de construire une usine moderne d’envergure d’où sortent en quantité les engrais de phosphate d’ammonium de haute densité nécessaires à la production agricole. Il a conduit avec dynamisme pour qu’elle devienne entreprise modèle dans le domaine de l’industrie chimique qui se conforme aux exigences de l’adaptation à la réalité du pays et de la modernisation, et entreprise économe en main-d’œuvre où toutes les opérations s’effectuent automatiquement et à la chaîne.



Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a coupé le ruban d’inauguration. Il a salué, la main levée, les participants à la cérémonie qui l’acclamaient avec enthousiasme.



En écoutant l’explication sur les processus de production, il a parcouru divers endroits de l’usine, y compris traitement de matières premières, production de phosphore blanc, production de phosphate d’ammonium et emballage de produits.



Il a défini en détail les tâches qui s’imposent dans la gestion de l’entreprise : prendre des mesures strictes nécessaires à la fourniture des matières premières pour normaliser la production, perfectionner le système de production intégré, mener en sûreté la gestion des processus de production et prêter une attention particulière à la protection de l’environnement.



Puis, il a éclairé les tâches et les moyens propres à orienter l’industrie chimique de notre pays vers les impératifs d’une nouvelle époque : restructurer et moderniser les usines d’engrais dans leur ensemble et construire beaucoup de nouvelles bases d’industrie chimique."

Agence télégraphique centrale de Corée



