Coris Bank international : Le Produit net bancaire en hausse de 21,33% à fin septembre 2020

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Coris Bank a fait preuve de résilience en dépit des effets néfastes liés au coronavirus. Telle est l’information livrée par la direction générale de ladite institution financière. En effet, explique-t-elle dans son rapport d’activités au 30 septembre 2020, son Produit net bancaire a progressé de 21,33% en s’établissant à 50,309 milliards au 30/09/20 contre 41,463 milliards de fcfa un an auparavant. Cette performance, souligne la Banque, résulte de la bonne tenue des marges nettes d’intérêts issues des activités de la clientèle et de la trésorerie ainsi qu’à la hausse nette des commissions engrangées.



A en croire le rapport, le Résultat Net croit de 20,4% en glissement annuel pour s’établir à 24,8 milliards de francs Cfa, après la prise en compte d’un coût net de risque de 5,2 milliards de francs Cfa. Au moment où, selon le document, le Résultat brut d’exploitation est en hausse de 16,9% et se situe à 32,1 milliards de francs Cfa, porté par la progression des revenus sur toutes lignes de métier.



Par ailleurs, Coris Bank fait savoir que les charges générales d’exploitation évoluent de 29,9% comparativement à fin septembre 2019. Cette situation, d’après la banque, s’explique par la croissance de l’effectif en soutien à la progression de l’activité et par les dépenses engagées dans les projets de transformation digitale et réglementaires.

Bassirou MBAYE







Source : Dans ce contexte particulier de la crise liée à la Covid-19,Coris Bank, grâce à la mise en œuvre de son plan de continuité des activités et de ses stratégies de relance, a fait preuve de résilience en extériorisant une bonne orientation de ses indicateurs à la fin du troisième trimestre 2020. Cette information émane de la direction générale de ladite institution financière qui en fait échos dans son rapport d’activités au 30 septembre 2020.Source : https://www.lejecos.com/Coris-Bank-international-L...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos