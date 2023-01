Corne de l’Afrique: L’UNFPA prend des mesures pour lutter contre la sécheresse

Les difficultés rencontrées dans la Corne de l'Afrique en raison de la pire sécheresse depuis 40 ans ont laissé de nombreuses femmes affaiblies et mal nourries. L'agence des Nations unies, dédiée à la santé sexuelle et reproductive des femmes, l’UNFPA, contribue à sauver la vie de mères au Kenya, grâce au don d'un moyen simple. Mais, efficace d'accéder à des zones difficiles d'accès avec une moto, pour permettre des accouchements d'urgence en toute sécurité à l'hôpital.



Même avant la crise climatique actuelle, les taux d'assistance qualifiée à la naissance étaient faibles au Kenya. Aujourd'hui, le taux de mortalité maternelle reste élevé, malgré quelques progrès, avec 342 mères pour 100 000 naissances vivantes, dont près de 90 % sont attribués à une qualité de soins insuffisante.



D’après UN News, en raison de la sécheresse actuelle, plus de 4,3 millions de Kenyans ont besoin d'une aide humanitaire, dont 134 000 femmes enceintes ou allaitantes. Dans le cadre de son Plan d'intervention pour la crise de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique 2022-2023, l'UNFPA lance un appel pour obtenir 113,7 millions de dollars afin de protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs de millions de femmes et de filles dans la région.