Corniche Ouest: Deux vigiles qui cambriolaient l’appartement d’un couple américain trahis par la vidéo de surveillance

Ernestank Mendy et Aliou Sémou Ngom ont cambriolé l’appartement d’un couple américain situé au 4e étage d’un immeuble de la Corniche Ouest.



Arrêtés, ils ont été déférés au parquet par la Division des investigations criminelles (DIC) pour association de malfaiteurs et vol avec effraction commis la nuit en réunion.



D'aprés des informations de Libération reprises par nos confrères, les malfrats, qui étaient informés de l’absence du couple, ont emporté 29,3 millions Fcfa.



Ils ont été démasqués par la vidéo surveillance qui a permis de voir Ernestant Mendy entrer dans l’appartement du couple, vers 2 h du matin, pour en ressortir vers 5 h du matin.



Sur les images, il détenait à la main un téléphone portable Iphone 12 Pro Max.



Quant à son collègue, Sémou, il avait quitté son poste au moment où Mendy effectuait son forfait.



Ils ont échangé quelques mots avant que Mendy ne s’introduise dans l’appartement cambriolé.

