Corniche-Ouest: R+6 de l’importateur de riz Moustapha Ndiaye indispose Atepa

«Cet immeuble prive les Dakarois d’une vue sur la mer et empêche l’air de circuler, dénonce-t-il dans les colonnes de Wal fadjri. Il faut qu’il arrête ce carnage foncier parce que le domaine maritime national est inaliénable. On ne peut pas y avoir de titre foncier.»



Le ministère de l’Urbanise et la Descos avaient interdit la construction de cet immeuble pour «non-conformité aux normes requises dans cette zone». Mais ce double véto a été levé par la Cour suprême. Atépa déclare n’avoir pas compris la position de la haute juridiction et compte l’attaquer.



Mais d’ici là, il interpelle le chef de l’État, «qui avait décidé de la suppression de tous les baux individuels sur la Corniche». Il attire aussi l’attention du maire de Dakar, Barthélémy Dias qui, quand il était l’édile de Mermoz-Sacré Cœur, avait accordé à Moustapha Ndiaye l’autorisation de construire son immeuble.



«Peut-être qu’il n’avait pas toutes les informations en signant cette autorisation, suggère Atépa. Mais dans tous les cas, il doit intervenir parce que la Cour suprême s’est fondée sur son autorisation pour casser l’arrêté du ministère de l’Urbanisme et de la Descos.»



L’architecte ajoute : «Nous interpellons aussi les nouveaux députés pour qu’ils fassent une question orale à l’Assemblée nationale parce qu’il faut que les Sénégalais se réveillent et qu’on arrête ce carnage foncier.»