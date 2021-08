Corniche Ouest: Un pêcheur assouvit sa libido sur des mendiantes mineures Un pêcheur âgé de 49 ans est accusé d'abus sexuels sur des mendiantes de moins de 15 ans. Le présumé prédateur sexuel conduisait ces ressortissantes malienne dans les grottes situées au niveau de la Corniche-Ouest pour entretenir des rapports sexuels avec elles en échange de l'argent d'après certaines victimes, selon Seneweb.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

L'affaire a ébruité quand l'une des victimes s'est présentée devant les éléments du commissariat de Point E en faction au niveau du Rond-point Rectorat, pour dénoncer leur bourreau. Sans désemparer, les hommes du commissaire Thiam ont mis la main sur ce pêcheur cité dans cette rocambolesque histoire de mœurs. Et la machine judiciaire a été mise en branle contre lui.



Le modus operandi de ce présumé prédateur sexuel consistait à inviter ces mendiantes de moins de 15 ans dans les grottes situées sur la Corniche-Ouest pour une partie de jambes en l'air en échange de l'argent.



Révélations



"A.Ndiaye nous propose souvent de l'argent pour que nous descendons ensemble au niveau des grottes en vue d'entretenir des rapports sexuels. Même ma sœur âgée de 10 ans m'a confié que le mis en cause l'a une fois conduite sur les lieux avant de la violer ", a révélé la mendiante âgée de 14 ans.



Poursuivant son récit, la dénonciatrice du pêcheur expliquera que le mis en cause lui a tendu un billet de 5000 F CFA. Et elle l'a arraché avant de courir pour dénoncer A.Ndiaye auprès des policiers du commissariat de Point E en faction au niveau du Rond-point Rectorat.



Interrogé à son tour sur les graves accusations portées à son encontre, le présumé prédateur sexuel a nié tout en bloc. L'homme âgé de 49 ans dira qu'il fréquente le restaurant KFC situé sur la Corniche-Ouest pour laver des véhicules et mendier. Le multirécidiviste, pour sa défense, déclare qu'il cherchait seulement de la monnaie auprès de ces mendiantes d'origine malienne.



Poursuivi pour détournement de mineure et incitation à débauche, A. Ndiaye a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Dakar vendredi dernier. Il vient d'être déféré pour la quatrième fois d'après nos sources.

