Corniche : Un expert-comptable tente de prendre la fuite après avoir percuté un jeune Marié et père d’une fille, Alpha I. D. risquait jusqu’à six mois de prison à l’audience des flagrants délits de Dakar. Le prévenu a été interpellé au volant de sa voiture à la suite d’un accident survenu sur la Corniche ouest de Dakar, aux environs de 18h45mn.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

D'aprés Rewmi, après avoir percuté le nommé Modou F., l’automobiliste qui roulait à vive allure, a tenté d’échapper à sa responsabilité. Il a été poursuivi sur une dizaine de mètre par un gendarme en civil qui lui a coupé la route avec sa moto. Arrêté à hauteur de la direction des Douanes, Alpha sentait l’alcool. Quant à sa victime, elle a subi une blessure à la tête.

Devant les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir consommé de la bière, avant de prendre le volant. Alpha I. D. a été ainsi inculpé pour blessures involontaires, conduite en état d’ébriété, défaut de maîtrise et mise en danger de la vie d’autrui. Mais, il a contesté son état d’ivresse devant le prétoire.



« Je me rendais à un rendez-vous. C’est la partie latérale de mon véhicule qui a percuté la partie civile. Après l’accident, j’ai tenté de faire un demi-tour. C’est dans ces circonstances que le gendarme m’a interpellé, avant de me conduire sur le lieu de l’accident. Je n’ai jamais tenté de prendre la fuite », a affirmé fermement le trentenaire qui a toutefois avoué avoir bu de l’alcool.



La partie civile a accordé son pardon au prévenu. Mais, le représentant du Ministère public qui a relevé la constance des faits, a sollicité une peine de six mois ferme avec suspension de permis. Une peine qui va compromettre l’avenir professionnel du prévenu, d’après les deux avocats de la défense. Me Iba Mar Diop a fait savoir au tribunal que son client vient de terminer son stage d’expertise comptable.



« Ne suivez pas le parquet. C’est la première fois que ça lui arrive. Il a pris peur. C’est pourquoi il ne s’est pas arrêté après l’accident », a déclaré l’avocat qui plaidé la relaxe pour le chef de conduite en état d’ébriété. Rendant sa décision, le juge a condamné le prévenu à une amende de 600.000 francs assortie d’une suspension de permis de six mois après l’avoir reconnu non coupable du délit de conduite en état d’ébriété.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook