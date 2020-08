Corniche de Dakar - La prison de Rebeuss bientôt démolie, remplacée par des... La corniche de Dakar sera bientôt réaménagée avec de grands changements. Du moins c'est l'information relayée par le journal L'Obs qui titre sur "les plans secrets de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020

Il est fait état de plusieurs changements majeurs et non des moindres. La Cour suprême, le Conseil constitutionnel seront déménagés dans un nouveau quartier judiciaire.



L'autre fait marquant est la célèbre prison de Rebeuss qui sera démolie et remplacée par des Tours.



Pour la question du relogement des prisonniers, ce sera sans aucun doute entre les prisons de Sébikhotane et le Camp pénal.



